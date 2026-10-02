عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة مع ممثلي شركات النظافة العاملة في مجال إدارة المخلفات بالقاهرة والإسكندرية، شركات (ارتقاء، وإنفيروماستر، ونهضة مصر، والعاصمة الإدارية، وأسبك)؛ وذلك لمتابعة مستوى أداء منظومة النظافة بالمحافظات المتعاقد معها، وبحث سُبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء وفقا للمستويات المستهدفة.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة منى شهاب، مديرة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

استهدف الاجتماع الوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال النظافة والجمع والنقل ورفع المخلفات، ومراجعة خطط التشغيل المطبقة بالمحافظات والمناطق المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات أثناء تنفيذ مهامها، والتعرف على أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمستوى الخدمة، ووضع آليات عملية وسريعة للتعامل معها بما يضمن تحقيق تحسن ملموس ومستدام على أرض الواقع.

كما شهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ الأعمال، وبحث سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركات العاملة في المنظومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن رفع مستوى النظافة وتحسين منظومة إدارة المخلفات يمثلان أولوية رئيسية للوزارة والمحافظات، مشددة على ضرورة التزام الشركات بتنفيذ خطط التشغيل وبرامج العمل المعتمدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظات، ويسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ممثلي الشركات بضرورة رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل ورفع المخلفات، والالتزام بالمواعيد والمسارات المحددة للتشغيل، مع عدم السماح بتراكم المخلفات أو بقائها لفترات طويلة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات أو بؤر عشوائية للمخلفات، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية والخدمية.

كما وجهت بضرورة إجراء حصر مستمر لأماكن تراكم المخلفات ومصادرها، وإعداد برامج زمنية واضحة للتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على المظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالمواقع الأكثر تأثيرا على المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية اليومية على أداء الشركات، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع تكثيف أعمال المرور والإشراف على فرق التشغيل والمعدات، ورصد أوجه القصور فور حدوثها، وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن انتظام الخدمة واستمراريتها في مختلف نطاقات العمل.

كما أكدت ضرورة رفع كفاءة المعدات والسيارات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وتوفير البدائل اللازمة عند حدوث أي أعطال، بما يمنع توقف الخدمة أو انخفاض معدلات الأداء، فضلا عن مراجعة أعداد العمالة والمشرفين والتأكد من كفايتها لتغطية المناطق المتعاقد عليها وفقا لخطط التشغيل المعتمدة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك بضرورة وضع آلية واضحة وفعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وسرعة الاستجابة لها، مع تحديد المسئوليات ومواعيد زمنية للمعالجة، والتأكد من متابعة الشكوى حتى إزالة أسبابها بصورة كاملة، مؤكدة أن تقييم مستوى أداء الشركات يجب أن يرتبط بمدى التحسن الفعلي في الشوارع والمناطق السكنية، وليس فقط بما يرد في التقارير الدورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم أعمال الشركات، تتضمن انتظام عمليات الجمع والنقل، وسرعة رفع المخلفات، ومستوى نظافة الشوارع والميادين، وكفاءة المعدات، وانتظام العمالة، ومدى الالتزام بخطط التشغيل، إلى جانب معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة إزالة أسبابها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة رفع كفاءة العمالة والمشرفين العاملين بالمنظومة، وتوفير مهمات ووسائل الوقاية والسلامة المهنية، والتأكد من التزامهم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، بما يحافظ على سلامتهم ويضمن ظهورهم بالشكل اللائق أثناء أداء مهامهم، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في نجاح منظومة النظافة.

كما وجهت بتعزيز التنسيق بين شركات النظافة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بمواقع العمل وخطط التشغيل ومعدلات الأداء، إلى جانب إعداد خطط استباقية للتعامل مع فترات زيادة معدلات المخلفات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات والفعاليات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على انتظام الخدمة وعدم تأثرها بالظروف الطارئة.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة للعمل، وتحسين أساليب تداول وجمع ونقل المخلفات، ودعم التوجه نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يحد من الآثار السلبية الناتجة عن التراكمات والتعامل غير الآمن معها، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وتعظيم العائد البيئي والاقتصادي منها.

وطالبت ممثلي الشركات بإعداد خطط عاجلة لتحسين مستوى الخدمة، تتضمن إجراءات تنفيذية محددة، وجداول زمنية واضحة، ومسئوليات دقيقة، ومؤشرات لقياس معدلات الإنجاز، مع موافاة الجهات المختصة بتقارير دورية توضح موقف التنفيذ وأوجه القصور والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال المتابعة والتقييم الميداني لأداء الشركات، والتركيز على النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على مستوى النظافة في الشوارع والمناطق السكنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو عدم التزام بخطط التشغيل أو مستويات الجودة المطلوبة، منوهة بأن تحسين مستوى النظافة مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع الأطراف، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات التنفيذية وشركات النظافة، للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظات.