كامل الوزير عن تناول صحف إسرائيلية لخط العريش-طابا والتحذير من التطوير: دي أرضنا ومن حقنا ننميها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير خط سكة حديد العريش-طابا يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية سيناء وإعادتها إلى شبكة النقل وربطها بباقي أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر لا تعتدي على أحد من خلال تنفيذ مشروعات السكك الحديدية على أراضيها.

وأضاف "الوزير"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، خلال حديثه عن تناول صحف إسرائيلية لمشروع خط العريش-طابا والتحذير من التطوير الشامل الجاري في هذا الإطار، أن الدولة تعمل على تنمية أرضها، قائلًا: “هو إحنا روحنا اعتدينا على حد؟ هو إحنا روحنا عملنا سكك حديد عند حد؟ دي أرضنا ومن حقنا ننميها”.

وتابع أنه خلال فترة رئاسته للهيئة الهندسية، كان تنفيذ قناة السويس والأنفاق أسفل القناة من أهم المشروعات التي ساهمت في ربط سيناء بوطنها الأم مصر، إلى جانب تنفيذ الطرق، مؤكدًا أن هذه المشروعات ساعدت على إعادة سيناء إلى دائرة التنمية، وجعلت الأجيال التي لم تعش حربَي 1967 و1973 تشعر بأنها جزء أصيل من مصر.

وأشار إلى أنه خلال توليه وزارة النقل، نجح بالتعاون مع زملائه في الوزارة، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعدة الحكومة، في إعادة قطار سيناء مرة أخرى عبر كوبري الفردان، مؤكدًا أن إعادة خطوط السكك الحديدية إلى سيناء تمثل خطوة مهمة في دعم التنمية بها.

واستكمل أن خط العريش-طابا سيعيد الحياة إلى سيناء، من خلال الربط بين ميناء العريش على البحر المتوسط وميناء طابا على البحر الأحمر، بما يتيح نقل البضائع.

وأوضح أن الخط يمكن أن يساهم في نقل تجارة الدول العربية، وكذلك التجارة المقبلة من الهند والصين عبر الدول العربية في الخليج، وبهذا الربط يصبح هناك ممر لوجيستي جديد، تمر من خلاله التجارة المقبلة عبر العقبة من طابا إلى العريش، قائلًا: “إيه اللي يقلق في كده؟ أنا بنمي.. هو القطر بيضرب نار؟ مش بيضرب نار، هو لنقل البضاعة والناس.. ده ممر تنمية”.