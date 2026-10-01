محمد ثروت يعلن عدم مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام

أعلن الفنان محمد ثروت عدم مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026، وذلك في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلاله عن مسيرته الفنية وموقفه من المشاركة في المهرجان.

وقال محمد ثروت: «جمهوري الحبيب، على مدار خمسين عامًا من العطاء والغناء، قدمت لكم ما آمنت به من قيم، وتربت أجيال على أعمالي، من أغاني الأطفال إلى الأغاني الوطنية والدينية، وصنعت رصيدًا فنيًا عاش بين الأجيال».

وأضاف: «ولم أتأخر يومًا عن المشاركة في أي حدث يمثل بلدنا العزيز، وظل احترامي لبلدي، ولمصريتي وعروبتي، مبدأً لا أحيد عنه».

وأشار ثروت إلى أنه لم يعتد الحديث عن كواليس أعماله أو مشاركاته بشكل علني، قائلًا: «طوال مشواري لم أعتد الحديث عن أي كواليس في العلن، أو عبر الإعلام والبيانات الصحفية، ولكن لأول مرة أقولها بوضوح لن أقبل، ولن أشارك، في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين».

واختتم محمد ثروت منشوره بإعلان قراره قائلًا: «وعليه، قررت عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026».

ويأتي إعلان محمد ثروت بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.