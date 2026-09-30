سوريا: خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار بخط غاز

أفادت الشركة السورية للكهرباء، بخروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين.

وقالت في بيان، إن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات، موضحة أن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرًا حتى الآن فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وأشارت الشركة إلى أن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعًا

وفي وقت سابق، توقَّف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء في سوريا، بعد اندلاع حريق في خط للغاز بين منطقة الشولا ومدينة دير الزور شرقي البلاد، إثر انفجار في أحد صمامات الخط قالت السلطات السورية إنه نجم عن «عمل تخريبي».

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر الثلاثاء، بأن الحريق اندلع مساء الاثنين في خط الغاز، فيما قال مسئول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح إن الانفجار وقع في "الصمام المقطعي" للخط، ما أدى إلى توقف تدفق الغاز من معمل الجبسة نحو محطات التوليد.