كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، تفاصيل العروض التي تلقاها اللاعب من نادي أهلي بني غازي الليبي، وموقف إدارة القلعة البيضاء من رحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير صلاح في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» إن أهلي بني غازي تقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح مقابل 500 ألف دولار، قبل أن يرفع العرض إلى 700 ألف دولار، بجانب عرض شفهي وصلت قيمته إلى مليون دولار.

وأوضح وكيل فتوح أن العرض تم رفضه رسميًا اليوم، بعدما أبلغه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسين السيد، عضو مجلس الإدارة، بعدم الموافقة على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن القرار جاء بشكل جماعي من مجلس الإدارة.

وأضاف أن أحمد فتوح تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من النادي الليبي، موضحًا أن المقابل الذي سيحصل عليه اللاعب خلال موسمين يساوي ما يحصل عليه لاعب آخر في 10 سنوات.

وأشار سمير صلاح إلى أنه تم الاعتذار لنادي أهلي بني غازي عن عدم قبول العرض، كما تم إبلاغه من جانب حسين لبيب بأن ملف تجديد عقد أحمد فتوح سيكون مع حسين السيد، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال أقرب فترة توقف دولي.

وأكد وكيل فتوح أن اللاعب كان يرغب في تحقيق استفادة مالية لنادي الزمالك من خلال العرض، مشددًا على أن أي لاعب يسمع الفوارق المالية الكبيرة بين العروض يجب أن يحسب الأمور جيدًا.

وتابع: «إن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد في ملف التجديد، ورغبة اللاعب الأولى في الدوري المصري هي الاستمرار مع الزمالك».

وواصل: «لا ذنب لي في تهميش أحمد سليمان من قرارات مجلس الإدارة، وأنا صادق في كل كلمة تحدثت بها مع حسين لبيب وحسين السيد».