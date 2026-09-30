انتشار أعمال الشغب في مدارس فرنسا واعتقال 625 شخصا وإصابة 83 شرطيا

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأربعاء، إن أعمال الشغب والاحتجاجات في المدارس الفرنسية زادت من حيث الحجم والشدة، ما أدى إلى اعتقال 625 شخصا على مدار اليوم.

وقال نونيز إن 83 شرطيا و32 معلما وتلميذا أصيبوا، مضيفا أن 356 مدرسة تأثرت بأعمال الاحتجاج.

وتزايدت أعمال العنف بشكل كبير، حيث وردت أنباء عن حدوث دمار داخل المدارس وهجمات حرق متعمد. كما تم إحراق سيارات معلمين.

وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة في المدارس الثانوية في منطقة باريس الكبرى. وهي موجهة ضد نقص الموارد ونقص المعلمين والمباني المدرسية المتهالكة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مخاوف الشباب مشروعة لكنها لا يمكن أن تبرر بأي حال من الأحوال العنف والهجمات على رجال الشرطة والمعلمين والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

وفيما يتعلق بمسألة العنف المحتمل من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات، قال ماكرون إنه يجب على رجال الشرطة الالتزام بواجباتهم المهنية ويجب محاكمة مرتكبي أي انتهاكات. وأضاف "لكنني أعتقد أن العنف يأتي في المقام الأول من أولئك الذين دفعوا وركلوا المعلمين".