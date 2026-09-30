انعقاد ورشة جديدة للأعلى للشئون الإسلامية لتعزيز الوعي بالقضايا والعلاقات الدولية

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورشتها الخامسة عشرة للعلاقات الخارجية، والتي أقيمت برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

وجاء انعقاد هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لبناء الوعي الدولي، وتعزيز الفهم المتوازن للقضايا والملفات ذات الصلة بالعلاقات الدولية؛ بما يُسهم بشكل فاعل في إعداد وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل الواعي مع المستجدات الدولية، وفهم طبيعة العلاقات بين الدول والشعوب، وما يرتبط بها من أبعاد سياسية وثقافية وحضارية وإنسانية مختلفة.

وحاضر في الورشة الدكتور كريم حسين، المستشار الاستراتيجي للعلاقات الدولية بمجلس الشباب المصري، المشرف العام على منتدى القاهرة الآسيوي للتعاون والقيادات الشابة، وتناول عددًا من الموضوعات المحورية المتعلقة بالعلاقات الخارجية، مع التركيز المكثف على تنمية القدرات المعرفية والتحليلية للمشاركين، وإكسابهم الأدوات والمهارات التي تساعدهم على قراءة المشهد الدولي قراءة واعية، وفهم المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة، وذلك في ضوء الثوابت الوطنية والقيم الحضارية والإنسانية الأصيلة.

وتواصل الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس تنفيذ برنامجها التدريبي والتثقيفي بانتظام، بما يعزز الوعي الرشيد بطبيعة العلاقات الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل والتعاون، وتبادل الخبرات؛ تحقيقًا لرسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الوعي المستنير، وتعزيز الحضور الحضاري لمصر على المستويين؛ الإقليمي والدولي.