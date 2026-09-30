مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من عدة محاور، وانتشرت بكثافة في منطقة قيزون وضاحية الرامة ومحيط المنطقة الأثرية "بئر حرم الرامة" شمال المدينة، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت الفلسطينيين من الحركة والتنقل، لتأمين اقتحام المستوطنين للموقع.

وأضاف أن حافلات تقل مستوطنين اقتحمت الموقع الأثري، وأقاموا فيه طقوسا تلمودية.

وفي وقت سابق، قالت دائرة شئون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن هذا التصعيد الرسمي يأتي في سياق سياسة ممنهجة حوّلت الاقتحامات إلى مسار سياسي منظم، مشيرة إلى اقتحام نحو 1271 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى في يوم واحد، وأداء صلوات وطقوس علنية، من بينها صلاة "الموساف" وطقوس مرتبطة بما يسمى "جبل الهيكل"، إضافة إلى إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" وممارسة طقوس سجود جماعي داخل ساحات الأقصى، مما يشير إلى محاولة فرض وقائع جديدة.