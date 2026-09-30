البنك المركزي السوداني يعلن سحب الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، وهي الطبعات الصادرة في العام 2023 أو في الأعوام السابقة له، على أن تستمر عملية السحب لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (3/25) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.

ويأتي هذا القرار إلحاقًا للإعلانات السابقة بشأن عملية الاستبدال التدريجي للعملة من فئتي 1000 و500 جنيه، التي انطلقت في 10 ديسمبر2024، وأن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويتيح البنك لحاملي الأوراق النقدية المشمولة بالسحب فرصة استبدالها بقيمتها الاسمية خلال الفترة من أول أكتوبر 2026 وحتى نهاية يوم عمل 31 ديسمبر 2026، حصرًا عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية العاملة في ولايات كردفان ودارفور.

ويؤكد البنك أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2027، تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان، ولا تكون مبرئة للذمة في سداد الالتزامات والمبادلات التجارية، وذلك دون الإخلال بما ترتب على الإعلانات السابقة من آثار قانونية.