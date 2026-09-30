هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين يستعرضان أولويات عملهما في مصر

نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، لقاءً صحفيًا مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية، في إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية الدورية التي ينظمها المركز بهدف إطلاع الإعلام المصري على أبرز مجالات عمل منظومة الأمم المتحدة وأولوياتها في مصر، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر.

وقدمت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال الجلسة الأولى، نبذة عن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وأولوياتها في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ بما يشمل تعزيز القيادة والمشاركة النسائية على المستويات العامة والخاصة، بما في ذلك في مجالات السلم والأمن، ودعم القوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية.

كما تم استعراض عدد من البرامج والحملات التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

وتناولت الجلسة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال المساهمة في خلق فرص للباحثات عن عمل ورائدات الأعمال للحصول على عمل لائق وتوسيع أعمالهن، وتشجيع الاستثمارات والتمويل لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل واقتصاد الرعاية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي للمرأة، بما في ذلك إتاحة الخدمات المالية الرقمية المراعية لاحتياجات النساء.

كما سلطت الجلسة الضوء كذلك على أهمية البيانات والأدلة في دعم تمكين المرأة، من خلال تعزيز إنتاج واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالمرأة، بما يساعد على بناء سياسات واستثمارات أكثر استنادًا إلى الأدلة.

وتطرقت مروة إلى جهود منع العنف ضد المرأة وتعزيز الحماية في المساحات الخاصة والعامة، بما فيها المساحات الإلكترونية، ودعم القوانين والسياسات والوصول إلى العدالة والخدمات المنسقة التي تركز على احتياجات الناجيات.

كما تناولت الجلسة الأنشطة الرامية إلى رفع الوعي ومواجهة السلوكيات الضارة من خلال إشراك الرجال والفتيان.

فيما ركزت الجلسة الثانية، على السنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة 2026، حيث استعرضت نادين جميل، المنسقة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، أهداف السنة الدولية وأهميتها في التأكيد على الدور الأساسي الذي يؤديه العمل التطوعي في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتُعد السنة الدولية فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، بهدف توسيع نطاق المشاركة والاستفادة من إمكانات المتطوعين.

كما أوضحت المنسقة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، أن السنة الدولية للمتطوعين 2026 تشجع على إدماج العمل التطوعي في خطط التنمية الوطنية، ووضع سياسات تضمن مشاركة تطوعية أكثر شمولًا وتحد من أوجه عدم المساواة والمخاطر المرتبطة بالعمل التطوعي، فضلًا عن دعم تبادل المعارف وتطوير أشكال جديدة ومبتكرة من العمل التطوعي.

وتطرقت الجلسة، أيضًا إلى تقرير حالة العمل التطوعي في العالم 2026، الذي يركز على سبل قياس القيمة الحقيقية للعمل التطوعي وأثره، وأهمية توفير أدلة أفضل لفهم إسهامات العمل التطوعي في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السياسات والبرامج التي تستفيد من هذه الإسهامات.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة لتعزيز الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام المصرية، وإتاحة مساحة للتعرف بصورة أعمق على مجالات عمل الأمم المتحدة وشراكاتها لدعم الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.