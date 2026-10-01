سامح شكري: مقاطعة خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة رسالة سياسية قوية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحدث تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم وتحديدًا على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هذه الحرب بجانب حرب غزة وتداعياتها ساهمتا في تغيير المشهد العالمي.

وأكد أن تداعيات آثار حرب غزة شوهدت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخروج الجماعي لـ77 وفدًا (أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

وأوضح أن هذا الخروج الجماعي لا يمكن النظر إليه بأنه عمل فردي لكن رسالة سياسية، مؤكدا أن هذه الوفود أخذت تعليمات بمقاطعة خطاب نتنياهو بما يعبر عن الاستياء وعدم الرضا سواء فيما يتعلق بالسياسات أو ربما تجاه شخص نتنياهو باعتباره يقود هذه السياسات ويدعمها.

ونوه إلى أن هذا المشهد عبر عن قوة تأثير المنظومة الدولية في تصويرها موقفًا دوليًّا بهذا الشكل على نحو يسهل فهمه على مستوى العالم.