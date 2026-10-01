رئيس هيئة التأمينات يستعرض محطات تطوير سيستم الهيئة: نقدم 171 خدمة لقطاعات مختلفة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة أدركت الضرورة القصوى لتطوير أنظمتها منذ عام 2000.

وأضاف عوض، خلال مقابلة برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تلك التجربة بغرض التطوير استمرت أربع سنوات لكن لم يُكتب لها النجاح وتكررت المحاولة مرة أخرى في 2005، وبدأ العمل بالفعل إلى أن اندلعت أحداث 2011 وتوقف العمل دون اكتمال.

وأوضح أن الهيئة بدأت تحقيق نقلة في عملية التطوير منذ عام 2021، واستمرت العملية حتى عام 2024، وبدأ التشغيل التجريبي للنظام الجديد على مستوى الجمهورية بجانب الأنظمة القديمة في الهيئة.

ونوه إلى أن متوسط مدة صرف المعاش في الأنظمة القديمة كان يستغرق ثلاثة أشهر لتسجيل بيانات الموظف الحكومي قبل خروجه للمعاش، مع مدة 24 يومًا لربط المعاش بحسابه، وفي حالة موظف القطاع الخاص كان يستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر ليحصل على المعاش للمرة الأولى.

وأكد أن النظام الجديد يتعامل مع حجم ضخم من البيانات، ويقدم 171 خدمة تأمينية، بينها 65 خدمة للمؤمَّن عليهم، و38 خدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، و35 خدمة للمنشآت، و14 خدمة للسيارات، و7 خدمات للمراكب وعمال الصيد، و12 خدمة للمقاولات.

ولفت إلى أنه منذ إطلاق النظام في 24 فبراير الماضي، يجري تقديم هذه الخدمات، بعدد يومي 120 ألف مواطن يترددون على مكاتب الهيئة، وفي الشهر نحو مليون و250 ألف مواطن.