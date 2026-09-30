رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العقارات غير المشطبة بلا مرافق لا يُقدم عنها إقرارات حتى اكتمالها

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العقارات غير المشطبة، التي لم تصل إليها المرافق، لا يُقدم عنها إقرارات الضرائب العقارية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء، أن المواطن يُضيف هذا النوع من العقارات فور تشطيبه لإقراره الضريبي، وموضحًا أن الضريبة تُستحق عنها في العام التالي للتسجيل.

وفي سياق آخر، أكد يوسف، أن المصلحة استقبلت ملاحظات المواطنين وتعليقاتهم بشأن التطبيق الإلكتروني، مضيفًا أن الشركة المطورة تعمل حاليًا على تحسين تجربة المستخدم.

وذكر أن جميع التسهيلات التي تقدمها المصلحة «حقيقية» وأنها ملتزمة قانونًا بتنفيذها تجنبًا للمساءلة، معلقًا: «هذه تسهيلات حقيقية وفرصة لا يمكن معرفة متى تتكرر ».

وأشار إلى تبني المصلحة لمنطق جديد، قائم على توفير مزايا للممولين الملتزمين دون غيرهم، قائلًا: «الفكرة كلها، إن إحنا غيرنا المنطق من لو مقدمتش الإقرار هيبقى عليك غرامة وعقوبة، إلى لو قدمت هتاخد ميزة، ولو مقدمتوش في الميعاد هتخسر ميزة».

وشدد أنه لا يُمكن قانونًا مدة فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية مرة أخرى بعد ديسمبر 2026، مناشدًا المواطنين بالتقدم خلال هذه الفترة وعدم الانتظار لآخر وقت ممكن.