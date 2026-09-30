حسمت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم هوية المتأهل الثاني عن المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي "خليجي 27" بعد إجراء قرعة بين منتخبي العراق وعمان.

وأسفرت القرعة عن تأهل منتخب عمان إلى نصف النهائي من مركز الوصافة خلف المنتخب السعودي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة "9 نقاط".

وأسدل الستار مساء الثلاثاء على منافسات المجموعة الأولى بـ "خليجي 27" حيث فاز المنتخب السعودي على العراق 2 / صفر في الوقت الذي فازت فيه عمان على الكويت 3 / 1 ليتأهل منتخب السعودية من الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما بقيت البطاقة الثانية حائرة بين العراق وعمان لتساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة وكذلك عدد البطاقات الملونة، لتكون القرعة المقررة صاحبة كلمة الحسم بين المنتخبين.

وينتظر المنتخب السعودي في نصف النهائي وصيف المجموعة الثانية بين منتخبي الإمارات أو قطر اللذين سيلتقيان مساء الأربعاء في قمة مباريات المجموعة التي يتصدرها المنتخب الإماراتي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره القطري، بينما سينتظر منتخب عمان متصدر المجموعة ذاتها في نصف النهائي الثاني.