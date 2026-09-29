كامل الوزير يستعرض جهود تطوير قطاع النقل: مصر هتبقى في حتة تانية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 عاشت حالة من الانفكاك، مؤكدا أنه كان شاهد عيان على هذه الفترة بعمله مديرًا لسلاح المهندسين ورئيسًا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأضاف أنه تم العمل على تثبيت الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، مؤكدا أنه في 2014 كان لدى مرفق السكة الحديد نحو 700 جرار و3000 عربة نقل ركاب بحالة فنية تتراوح بين 50% و60% بالكاد تتحمل 700 ألف راكب يوميًّا.

وأوضح أنه حاليًا يوجد 900 جرار بحالة فنية تفوق 95%، و4000 عربة بين جديدة ومطورة، مع استيعاب 1.5 مليون راكب يوميًّا، ومع اكتمال خطة التطوير يرتفع العدد إلى 2.5 مليون راكب.

وأردف أنه في قطاع نقل البضائع كانت القدرة الاستيعابية بين 3 و4 ملايين طن سنويًّا، في حين تتراوح حاليًّا بين 9 و10 ملايين طن، وفي 2030 ستصل إلى 15 مليون طن، نتيجة جهود التطوير.

ولفت إلى أنه عند تطوير شبكة السكة الحديد الممتدة بـ10 آلاف كيلو متر، تبين أنه لا يمكنها تحمل المزيد من الامتدادات، فجرى العمل على شبكة القطار الكهربائي السريع بواقع 4 خطوط وأطوال 2250 كيلو مترًا.

ونوه إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تعمل في كل هذه الأطوال في 4 خطوط في توقيت واحد، مؤكدا بدء التشغيل بالركاب بدءًا من أول يوليو المقبل، وذلك للخط الأول بالشبكة، وباكتمال الخطوط الثلاثة ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.5 مليون راكب ما يعني أن يتم تنفيذه في 3 سنوات يوازي ما نفذ منذ عام 1856 حتى الآن، معقبا: «مصر هتبقى في حتة تانية».

وفيما يخص النقل الحضري أي النقل داخل المدن، أوضح أنه في 2014 كان لدى الدولة خطان لمترو الأنفاق تستوعب ما بين 1.2 و1.5 مليون راكب يوميًّا، في حين يوجد حاليًّا 3 خطوط والرابع يدخل الخدمة والخامس قيد التنفيذ، بجانب مشروع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي بإجمالي طاقة 3.5 ملايين راكب.

وأوضح أنه باكتمال مترو الإسكندرية الذي ينتهي في منتصف العام المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية للنقل الحضري إلى 7.5 ملايين راكب يوميًّا.