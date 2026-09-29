ميرتس و5 قادة أوروبيين يطالبون بخفض مئات المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي

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كثّف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، و5 زعماء آخرين لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضغوطهم للمطالبة بتقليص مقترح الموازنة الأوروبية الجديدة، التي تتجاوز قيمتها تريليون ونصف التريليون يورو.

وفي خطاب وجهوه إلى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، كتب هؤلاء الساسة: "إذا كان مقترح التفاوض الأيرلندي سيشكل أساسا للمحادثات المقبلة، فيجب أن ينص على حجم إجمالي يمكن تمويله بصورة واقعية من جانب الدول التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي".

وأكد الساسة أن "هذه المسألة لا تحتمل التأجيل".

وإلى جانب ميرتس، وقّع على الخطاب رؤساء حكومات الدول المعروفة بـ"المساهمين الصافين"، وهي الدنمارك، والنمسا، والسويد، وفنلندا، وهولندا.

ويقصد بالدول المساهمة الصافية تلك التي تدفع في الميزانية الضخمة مبالغ تزيد عما تسترد منها.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات ما بين 2028 و2034، والتي يتم تمويل الجزء الأكبر منها من حصة من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء.

وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تسدد ألمانيا بفارق كبير أكبر مساهمة في الموازنة.

ويطالب الموقعون بتخفيض مقترح المفوضية الأوروبية للميزانية بمقدار مئات المليارات؛ إذ تقترح الهيئة في بروكسل تخصيص نحو 1.76 تريليون يورو (وفق أسعار عام 2025 المعدلة حسب التضخم).

وتتولى أيرلندا الرئاسة الدورية لدول الاتحاد الأوروبي منذ يوليو الماضي، ومن ثم فهي مسؤولة عن دفع مفاوضات الموازنة إلى الأمام.

ومن المتوقع أن تقدم دبلن مقترح تسوية جديدا في أكتوبر المقبل.

ويتمثل الهدف المعلن حتى الآن في التوصل إلى تسوية بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يُعد هدفا طموحا للغاية نظرا للتباين الشديد بين مواقف الدول الأعضاء.