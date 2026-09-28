الإمارات تعلن تفاصيل زيارة نتنياهو لأبو ظبي ولقائه بالشيخ محمد بن زايد

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضافت الوكالة، اليوم الاثنين، أن اللقاء جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لنتنياهو، الذي قام بزيارة إلى البلاد، يوم الأحد.

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من المعلومات بشأن اللقاء.

وفي وقت سابق، قالت شبكة بي بي سي إن نتنياهو أجرى زيارة خاطفة بطائرة خاصة للقاء بعيد عن الإعلام مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم عاد إلى إسرائيل من دون بيان رسمي يشرح ما جرى.

ورافق نتنياهو بحسب تقارير إسرائيلية رئيس الموساد رومان غوفمان ومستشار الأمن القومي شموئيل بن عزرا، إلى جانب مسئولين آخرين.