مباحثات أمريكية سورية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش اليوم الاثنين، وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية على رأسه أندرو كنت، حيث بحث الجانبين تعزيز العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وقالت "سانا" إن اللقاء تضمن التأكيد على الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم مسار التعافي والاستقرار في سوريا للانتقال من الحوار إلى شراكة مؤسسية وعملية.

وبحث الجانبان مبادرة "سوريا بلا مخيمات" باعتبارها إحدى أولويات المرحلة الحالية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية.