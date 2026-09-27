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أشاد سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، بمحمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، مؤكدًا أن الدولي المصري سيكون عنصرًا مهمًا لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان بشكتاش قد حاول التعاقد مع محمد صلاح لفترة طويلة، ودخل في مفاوضات مكثفة لضمه، قبل أن يختار اللاعب الانتقال إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر.

وقال أدالي في تصريحات نقلتها شبكة «Kartal Record»: «محمد صلاح سيكون لاعبًا مفيدًا للغاية لطرابزون سبور، إن شاء الله».

وارتبط صلاح بعقد مع بشكتاش لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب خلاف حول عمولة وكيل أعماله رامي عباس.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.