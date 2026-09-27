رد الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي الذي أشار فيها إلى أن إثيوبيا لها ثلاث اعداء معروفين.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "اليوم بدأ رئيس أركان الجيش الاثيوبي يعزف ألحان معروفة من قبل أن فيه عدو تاريخي وكأنه يشير إلى مصر وعدو معاصر يشير إلى أريتريا وخونة بالداخل يشير الى إقليم تيجراي".

وأضاف "مصر بعيدة عن التدخل في شأن أي دول، مصر دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حتى لو كان بيننا وبينها خلافات أو مصانع الحداد، مصر لا تدعم النزاعات ولا تتدخل بكل مباشر في أي صراعات أو قضايا أو توترات بل على العكس ولكن تنحو تتجه وتبحث عن حلول لكل القضايا".

وتساءل الديهي "هل الكهرباء المنتجة من سد إثيوبيا هل ذهبت إلى المواطن الاثيوبي أم للشركات الأجنبية التي تعمل في تعديل البتكوين".

ومن ناحية أخرى تابع "الحكومة المركزية في أديس أبابا عليها أن تستيقظ من غفوتها لأن آبي أحمد يتعامل باستعلاء مع باقي الأقاليم الاثيوبية، ونفس طريقته في القضايا الداخلية هي نفس طريقته في التعامل مع مصر والسودان في قضية الأمن المائي".

وشهد اليومان الماضيان، اشتباكات بين القوات الفدرالية وقوات جبهة تحرير تيجراى، فى محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا فى إقليم عفر، كما شهد إقليم أمهرة معارك عنيفة، أمس الأول، شملت محيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا، واستولت قوات تيجراي، الأسبوع الجاري على 3 مطارات في إقليم تيجراي، كما شنت هجمات في إقليمي عفر وأمهرة.