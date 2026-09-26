هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد تصريحاته الأخيرة ضد اللاعبين، والنتيجة التي وصفتها بـ«السخيفة الهزيلة»، إثر التعادل دون أهداف والأداء السيئ أمام أنجولا في ضربة البداية لتصفيات أمم إفريقيا.

وتساءلت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»: «كابتن حسام حسن بيعمل إيه؟ بيقول إيه، وليه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ ليه كل هذه الأزمات؟ ليه يا كابتن حسام بتخسر الجميع؟ أنت بتخسر الجميع، بتخسر الأهلي، والزمالك، وباقي الأندية، واتحاد الكورة، والجماهير، واللاعبين، غير الصحفيين، أنت عمال تخسر في كل تصريح حد وأنت ماشي ومستمر مكمل! عمال تخسر ومستمر، وتخسر ومستمر! الجميع بتخسرهم في أيام قليلة بتصريحات غير مبررة، ما لهاش أي لازمة!».

وأضافت أن الجماهير تحملت تراجع الأداء الفني في الملعب كثيرًا، مؤكدة أن المحصلة الحالية للمنتخب «لا نتيجة ولا أداء.. وفقط ما لدينا هو تصدير الأزمات».

وطرحت تساؤلًا عما يسعى المدير الفني لإثباته، قائلة: «تصدير الأزمات علشان تثبت إيه؟ أنك أعظم مدير فني! رجعنا من كأس العالم في أمريكا، عندنا آمال وطموحات كبيرة، وقلنا مدير فني عظيم، في اختلافات فنية، لكن دافعنا وساندنا، حصلت مشاكل ما لناش علاقة بها، لكن ما زال لدى الجمهور ولدينا جميعًا الآمال والطموحات في كأس أمم إفريقيا، مش هنضيعها بشوية تصريحات عجيبة وحاجات مش مفهومة».

وتساءلت عما إذا كان يقبل أن يقال عنه إنه «مدير فني منتهي»، قائلة: «في حاجة هو عايز يثبتها لحد إحنا مش عارفينها! في حد يقول على الشناوي كابتن المنتخب وكابتن الأهلي منتهي! وإنك أنت اللي جهزته وجهزت إمام عاشور؟ أنت تقبل يتقال عنك كده؟ إنك مدير فني منتهي؟».

وأشارت إلى أن تصريحات حسام حسن قبل انطلاق المباراة «فجرت غرفة ملابس المنتخب من الداخل»، سواء عدم تجهيز النادي الأهلي بعض لاعبيه، أو عدم معرفة اتحاد الكرة بموعد مباراة ودية، فضلًا عن استبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 في أفضل حالاته وتبرير ذلك بكون ذلك «رأيه الفني»، فضلًا عن وصف محمد الشناوي، وتصريحات سابقة له تجاوزها الجمهور حول وجود «اثنين محترفين وربع في المنتخب» في إشارة إلى مصطفى محمد.