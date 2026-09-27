أحمد موسى ينعى أحمد الزند: حبيب المصريين فضل الابتعاد عن الإعلام الفترة الأخيرة وكان يقول أديت رسالتي

نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية، السبت، عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد": "وفاة حبيبنا حبيب المصريين المستشار أحمد الزند خبر حزين، رجل وطني أصيل وقاض محترم وسياسي مخضرم، رحمه الله".

وأشار إلى أن علاقته بالمستشار الراحل بدأت قبل سنوات طويلة، مؤكدا أنه لم يشهد منه في أي وقت من الأوقات إلا الحديث عن مصر والدفاع الدائم عنها.

وأشاد بصلابة مواقفه في الدفاع عن القضاء وصون هيبة القضاء المصري والعدالة، مضيفا: "لم يسمح أبدًا المستشار أحمد الزند في أي وقت إن حد يقترب من القضاء، أو من القضاة".

وأوضح أن المستشار الراحل أحمد الزند كان يُفضل في الفترة الأخيرة الابتعاد عن الظهور الإعلامي وعدم التواجد في وسائل الإعلام، متابعا: "قال أنا خلاص أديت ما عليّ أو رسالتي".

ولفت إلى تواصله مع نجله المستشار شريف الزند خلال الأيام الأخيرة، بعد أن نُقل إلى إحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس.

وأشار إلى التواصل المستمر من جانب الدولة المصرية للاطمئنان على وضعه وحالته الصحية وتلبية أي متطلبات لأسرته بعد تعرضه لوعكة صحية، قائلا: "كان هناك دائمًا تواصل من الدولة المصرية، اطمئنان على حالته، وعلى وضعه، لو محتاجين أي حاجة.. الدولة كانت تطمئن، مؤسسات الدولة كانت تطمئن على هذا الرجل، وإذا كانت العائلة وأسرته محتاجة أي حاجة".