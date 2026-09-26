إى هيلث راعيا بلاتينيا للمؤتمر السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز فى أمراض القلب

شاركت شركة إى هيلث، المتخصصة فى تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى، كراعٍ بلاتينى فى فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز فى أمراض القلب، الذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحى والخبراء والمتخصصين فى أمراض وجراحات القلب.

وشهد المؤتمر كلمة رئيسية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى جانب كلمة افتتاحية للدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن برنامج علمى متكامل يناقش أحدث التطورات والممارسات فى مجال أمراض القلب، وجودة وسلامة الرعاية الصحية، والابتكار والتحول الرقمى.

وتأتى مشاركة إى هيلث كراعٍ بلاتينى للمؤتمر فى إطار التزامها بدعم التحول الرقمى فى القطاع الصحى، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لرفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ودعم مقدمى الخدمة، وتحسين تجربة المريض، بما يسهم فى بناء منظومة صحية رقمية أكثر تكاملًا تتمحور حول المواطن.

وخلال فعاليات المؤتمر، سلطت إى هيلث الضوء على أهمية تكامل وتوحيد البيانات عبر مختلف مراحل رحلة المريض، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة صحية رقمية مترابطة، تتيح لمقدمى الخدمة الوصول إلى معلومات منظمة وموثوقة، وتدعم اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة. وفى هذا الإطار، استعرضت الشركة عيادة بلس، منظومة رقمية متكاملة لإدارة العيادات، تربط مختلف مراحل رحلة المريض، بداية من حجز المواعيد وتسجيل البيانات الطبية، مرورًا بالتشخيص والوصفات والمتابعة، وصولًا إلى الجوانب التشغيلية والمالية. ويسهم النظام فى تنظيم وتوثيق البيانات بصورة آمنة ومتكاملة، بما يدعم الطبيب ويرفع كفاءة إدارة العيادة ويحسن تجربة المريض.

وتضمن برنامج المؤتمر جلسة مخصصة لنظام عيادة بلس تحت عنوان (عيادة بلس: ربط كل خطوة فى رحلة المريض)، قدمها الأستاذ الدكتور ياسر صادق، أستاذ أمراض القلب بجامعة حلوان ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب. واستعرضت الجلسة دور الحلول الرقمية فى ربط مختلف مراحل رحلة المريض، من خلال منظومة متكاملة تُمكّن مقدمى الخدمة من إدارة وتوثيق البيانات الطبية والتشغيلية بصورة منظمة وآمنة، بداية من حجز المواعيد وتسجيل بيانات المرضى، مرورًا بالزيارة والتشخيص والوصفات والمتابعة، وصولًا إلى التقارير والجوانب المالية والتشغيلية.

وفى هذا السياق، صرح ا أكرم رضا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إى هيلث، بأن مشاركة الشركة كراعٍ بلاتينى فى المؤتمر السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز فى أمراض القلب تعكس التزام إى هيلث بدعم التحول الرقمى فى القطاع الصحى، وإيمانها بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تكمن فى قدرتها على تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمريض.

وأضاف أن الشركة تعمل، من خلال حلولها الرقمية وفى مقدمتها عيادة بلس، على تحقيق مزيد من التكامل بين البيانات والعمليات، بما يدعم الطبيب ويسهم فى تحسين رحلة المريض. كما أشار إلى أن التكامل مع الأنظمة والمنصات الصحية المختلفة يمثل خطوة مهمة نحو بناء ملف طبى موحد للمريض، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على بيانات موثوقة، ويفتح المجال مستقبلًا للاستفادة من البيانات والتحليلات الصحية فى تطوير جودة وكفاءة الرعاية الصحية.