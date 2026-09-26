أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، عن العثور على جثة امرأة أخرى قرب جوهانسبرج، مما يرفع عدد الضحايا في سلسلة جرائم القتل التي تخضع للتحقيق إلى 10 ضحايا.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها إثر العثور على جثث ثلاث نساء في يوليو وأغسطس، على مسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات (3.4 ميل) إحداهن عن الأخرى في منطقة إيكورهوليني، شرق جوهانسبرج.

وأثار العثور على ست جثث في إيكورهوليني خلال عشرة أيام في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف من تورط قاتل أو قتلة متسلسلين في ارتكاب الجرائم.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على امرأتين ووجهت إليهما تهمة القتل الأسبوع الماضي، على خلفية اكتشاف الجثة التاسعة في 17 سبتمبر.

وأوضحت الشرطة، أن الضحية تعرضت للطعن ونحر الرقبة، مشيرة إلى أنها لم تربط بين المرأتين المتهمتين وبين أي من جرائم القتل الأخرى.