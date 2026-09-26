بلومبرج: أرامكو تتعاون مع مؤسسة إيفركور بشأن خطط إنشاء وحدة غاز

نقلت وكالة بلومبرج، اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن عملاق النفط أرامكو السعودية استعان بمؤسسة إيفركور المصرفية لتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة لإنشاء وحدة مستقلة للغاز وتمهيد الطريق لاحتمال طرحها للاكتتاب العام في المستقبل.

وأضافت الوكالة أن مجموعة بوسطن الاستشارية قدمت أيضا المشورة لأرامكو بشأن فصل أنشطة الغاز التابعة لها ضمن مشروع يحمل اسم (بروجكت جاما)، في خطوة تستهدف تعظيم القيمة.

وذكرت أن هذه الخطوة ربما تتيح استقطاب استثمارات جديدة إلى وحدة الغاز أو تؤدي إلى طرح عام أولي أو إدراج حصة أقلية منها، بما يقدر قيمة النشاط بأكثر من 100 مليار دولار.

وأوردت رويترز، قبل أيام، أن عملاق النفط السعودي يعتزم إعادة تنظيم أعماله من خلال إنشاء وحدة جديدة للغاز، بما يتيح لأرامكو منصة متخصصة لتطوير مواردها المحلية من الغاز الطبيعي وبناء محفظة لأعمال الغاز الطبيعي المسال في الخارج.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية تتبعها بالفعل شركات نفط بدول الخليج تتيح أقساما من شركاتها لمستثمرين خارجيين مع الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية، وفي الوقت نفسه تتجنب فتح أبواب الاستثمار بقطاعاتها الرئيسية المنتجة للنفط.

وتريد أرامكو، أكبر شركة طاقة في العالم، الحصول على رؤوس أموال خارجية لتمويل خطة المملكة الطموح لتنويع الاقتصاد في ظل تزايد الضغوط المالية.

وتسعى الشركة حثيثا لبيع أصول وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.