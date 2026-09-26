العراق يتفاوض مع واشنطن لاستثناء الرحلات الإيرانية من العقوبات الأمريكية

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أعلن العراق اليوم السبت إنه يجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات للرحلات الجوية الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الحكومة تجري مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض المطارات العراقية والسماح باستئناف الرحلات لأسباب إنسانية تتعلق بالعلاج الطبي والتعليم والزيارات الدينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إيران، جارة العراق، إلغاء الرحلات الجوية في المنطقة بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة.

ووفقا لمصادر إيرانية، توقفت المطارات في العاصمة العراقية بغداد وفي مسقط بسلطنة عُمان عن استقبال الرحلات اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" يوم الجمعة بأن إدارة مطار رئيسي في مدينة النجف جنوبي العراق، وهي وجهة للحج والزيارة لدى المسلمين الشيعة، بمن فيهم الإيرانيون، أعلنت وقف الرحلات من وإلى إيران "حتى إشعار آخر".

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات رسمية من الجهات المعنية.

وقال القنصل الإيراني في النجف إن المطار هناك "مغلق" أمام إيران.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم اعتباراً من يوم الأربعاء.

وهدد المسؤول الأمريكي الدول بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي إذا زودت شركات الطيران الإيرانية بالوقود، أو قدمت لها خدمات أرضية، أو باعت تذاكر نيابة عنها.