صحة غزة: 7 شهداء و38 مصابا في غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 38 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته، في أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغت 1415 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 4953، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيداً، وفق وكالة سند.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74 ألفاً و16 شهيداً، و175 ألفاً و68 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى إدراج 81 شهيداً في الحصيلة التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 19 سبتمبر الجاري.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 352 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، مرتكبة المزيد من الانتهاكات والمجازر والتدمير في مختلف أنحاء القطاع المنكوب.