لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تتلقى 6 طلبات ترشح في اليوم الأول

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها تلقت في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية 2026، طلبات ترشح لستة قوائم انتخابية هي: ائتلاف فلسطين المستقبل، والعدالة والبناء، والوحدة والتغيير الديمقراطي، والمبادرة الوطنية (د. مصطفى البرغوثي ومستقلون)، ومسار جديد، والعمل.

وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة، قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، وفق وكالة سند.

يُذكر أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل في المقر العام للجنة برام الله ومكتب اللجنة في دير البلح، حيث دعت اللجنة القوائم الراغبة في الترشح إلى تقديم طلباتها خلال هذه المدة.

ويحدد الجدول الزمني للانتخابات التشريعية بدء مرحلة الترشح اعتبارًا من غدٍ 27 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، وصولًا إلى يوم الاقتراع المقرر في 28 نوفمبر 2026، وسط تأكيد رسمي على المضي في الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.