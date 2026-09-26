عضو بالكنيست يتهم نتنياهو: سياساته تهدد مستقبل إسرائيل

اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يش عتيد" رام بن باراك، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسئولية عن تدهور "مؤسسات الدولة" والبنية التحتية وهجرة آلاف الأطباء والأكاديميين، معتبراً أن سياساته تهدد مستقبل "إسرائيل".

وقال بن باراك، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن نتنياهو مسؤول عن انهيار نظام التعليم وحالة الطرق والبنية التحتية، وهجرة آلاف الأطباء والأكاديميين.

واتهم عضو الكنسيت، نتنياهو بغض الطرف عن الإرهاب اليهودي، مشيراً إلى أنه مسؤول أيضاً عن الدعوة إلى اعتبار جميع العرب إرهابيين.

وجاءت تصريحاته رداً على من قال إنهم "رجال اليمين وأصدقاؤه" الذين سألوه عن وصفه نتنياهو بأنه "أخطر على إسرائيل من إيران وحزب الله"، فأجاب: "بيبي مسؤول عن هذا وذاك"، وفق وكالة سند.

وختم تدوينته بالقول إن الأمر "حزين ومؤلم"، مضيفاً: "لن يحدث، وفي 27 أكتوبر سنصلح الأمر معاً".

جاء ذلك في إشارة إلى الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، والتي تأتي في ظل انتقادات المعارضة للحكومة بشأن إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023 وآلية التحقيق فيها.