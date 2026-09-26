تأجيل محاكمة متهم بضرب ابنة زوجته حتى الموت في بدر لـ21 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سائق متهم بالتعدي على ابنة زوجته حتى الموت بمدينة بدر، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على الطفلة بالضرب، ما تسبب في وفاتها.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد ع" تهمة ضرب المجني عليها الطفلة "وتين م" أثناء لهوها بالطريق العام بسبب اتساخ ملابسها، بأن تعدى عليها بعدة ضربات ولطمات متتالية بيده على رأسها ووجهها، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، دون أن يقصد من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.