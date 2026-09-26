رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار أحمد الزند ويشيد بمسيرته القضائية الحافلة بالعطاء

نعى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة قضائية حافلة بالعطاء وخدمة العدالة والقضاء المصري.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان، عن بالغ حزنه وأساه لرحيل الفقيد، مؤكدًا أن المستشار أحمد الزند أفنى سنوات من عمره في رحاب العدالة، وتولى خلالها عددًا من المواقع والمسؤوليات القضائية، وترك مسيرة حافلة بالعطاء في محراب القضاء.

وأكد المستشار عبد الناصر أبو العزم أن هيئة قضايا الدولة تستذكر بكل التقدير مسيرة الراحل القضائية وما قدمه من جهود خلال سنوات عمله في خدمة العدالة والقضاء.

وتقدم رئيس هيئة قضايا الدولة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري وأعضاء وموظفي هيئة قضايا الدولة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المستشار أحمد الزند وذويه، وإلى الأسرة القضائية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.