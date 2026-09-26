أمريكا: الآلاف بدون كهرباء والمياه تغمر الطرق في نيوجيرسي

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 70 ألف عميل شمال شرقي للولايات المتحدة اليوم السبت بسبب العاصفة القوية "نور إيستر" التي من المتوقع أن تشكل ظروفا خطيرة خلال مطلع الأسبوع الجاري. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال هبوب رياح شديدة قد تسقط الأشجار وتأتي مصحوبة بأمطار غزيرة قد تغمر الطرق.

ويوجد عشرات الملايين من الأشخاص في مسار العاصفة التي بدأت بالفعل تضرب المنطقة برياح وأمطار قوية. ومن المتوقع حدوث فيضانات خطيرة على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، وخاصة بالقرب من نيوجيرسي وديلاوير، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم: "ومن المتوقع أن تتسبب هذه العاصفة في فيضانات عارمة على طول ساحل منطقة وسط الأطلسي، وذلك خلال عدة دورات من ارتفاع المد خلال مطلع الأسبوع". وأضافت: "استعدوا فورا لغمر المياه للمناطق المنخفضة القريبة من الساحل بشكل كبير، بما في ذلك غمر الطرق بالمياه وأضرار على المنازل والشركات".

وفي بلدة سيرف سيتي الساحلية بولاية نيوجيرسي، غمرت المياه، التي كانت الأمواج تتلاطم على سطحها، الشوارع، وتسببت في غمر بعض المنازل بالمياه. وفي منطقة ماناسكوان الساحلية بولاية نيوجيرسي، غمرت المياه مع حلول الظلام بعض الطرق. وصدرت في وقت سابق أوامر إجلاء طوعية في بعض المناطق المنخفضة في المنطقة. وقال عمدة المدينة مايك مانجان إنه يتوقع "وجود الكثير من المياه في الشوارع لفترة طويلة".

وتم إلغاء حفلات موسيقية، إلى جانب عشرات الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات بوسطن ونانتوكيت ومارثا فينيارد يومي الجمعة والسبت. وعرضت العديد من شركات الطيران التنازل عن بعض رسوم التغيير أو الإلغاء لبعض رحلات الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بريان كيلي، عمدة منطقة سي برايت الشاطئية الصغيرة في نيوجيرسي، إن المنطقة تستعد لرياح تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) وفيضانات قد يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام (8ر1 متر) في بعض الشوارع. ويتوقع المسؤولون أن تبدأ الفيضانات اليوم السبت وتتفاقم بحلول منتصف النهار.

قال كيلي: "ستكون الأمور أسوأ من المعتاد. نحن نتعرض على الأرجح لحدث أو حدثين من الفيضانات سنويا، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون أقرب إلى فيضان بحجم إعصار إيرين"، في إشارة إلى العاصفة التي ضربت المنطقة عام 2011 وتسببت في فيضانات كبيرة في شمال شرق الولايات المتحدة. وأضاف: "آمل أن أكون مخطئا، لكن هذا هو شعوري الداخلي".

وقد تقترب السرعة القصوى لهبات الرياح من 97 إلى 105 كيلومترات في الساعة في كيب كود ومارثا فينيارد ونانتاكيت اليوم، مقارنة بنحو 80 إلى 89 كيلومترا في الساعة في محيط بوسطن، و56 إلى 64 كيلومترا في الساعة في المناطق الواقعة أبعد عن الساحل، وفقا لماثيو بيلك، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في نورتون بولاية ماساتشوستس.