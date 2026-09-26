ليبيا: خسائر إغلاق خط حقل الشرارة تتجاوز 95 مليون دولار مع استمرار تراجع الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن استمرار إغلاق خط نقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية أدى إلى ارتفاع فاقد الإنتاج إلى 942 ألفاً و376 برميلاً خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، فيما بلغت الخسائر المالية الإجمالية نحو 95 مليون دولار، وفق أحدث بيانات نشرتها المؤسسة.

وأظهرت البيانات أن فاقد الإنتاج اليومي بلغ 129 ألفاً و85 برميلاً في 21 سبتمبر، ثم ارتفع إلى 259 ألفاً و349 برميلاً في 22 سبتمبر، قبل أن يسجل 235 ألفاً و983 برميلاً في 23 سبتمبر، و237 ألفاً و937 برميلاً في 24 سبتمبر، ثم 222 ألفاً و14 برميلاً في 25 سبتمبر.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 21 سبتمبر إغلاق الصمام رقم 7 على خط الخام الرئيسي بين الشرارة والزاوية، وقالت إن الإغلاق أدى إلى ارتفاع الضغط في الخط وانخفاض كبير في إنتاج حقل الشرارة، مشيرة إلى أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الصمامين 6 و7.

وفي بيان لاحق، قالت المؤسسة إن استمرار إغلاق الخط يهدد بتفاقم الخسائر، فضلاً عن التأثير على إمدادات الخام الموجهة إلى مصفاة الزاوية، محذرة من احتمال توقف وحدات التكرير تدريجياً مع انخفاض المخزون المتاح من الخام، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب في إمدادات المشتقات النفطية وزيادة الأعباء المالية والفنية.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من تقدير المؤسسة خسائرها بأكثر من 75 مليون دولار، عندما كان إجمالي الفاقد قد بلغ 720 ألفاً و362 برميلاً حتى 24 سبتمبر، قبل أن تضيف بيانات 25 سبتمبر أكثر من 222 ألف برميل إلى إجمالي الفاقد المعلن.

ويمثل التطور ضربة جديدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج الليبي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو أن إنتاج النفط الخام وصل إلى 438ر1 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 488ر1 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى إنتاج معلن من المؤسسة منذ عام 2013 آنذاك.

وفي منتصف سبتمبر، قالت المؤسسة إن إنتاج ليبيا كان يدور حول 4ر1 مليون برميل يومياً رغم تعطيلات طالت عدداً من الحقول والمنشآت، في وقت تواجه فيه الصناعة النفطية الليبية تحديات أمنية وتشغيلية متكررة.

ويعد حقل الشرارة، الذي تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية، من الحقول الرئيسية في منظومة الإنتاج الليبية، ويرتبط خطه بميناء الزاوية ومصفاتها. ويعني استمرار تعطيل مسار نقل الخام أن أثر الإغلاق لا يقتصر على إنتاج الحقل، بل يمتد إلى عمليات النقل والتكرير وإمدادات المنتجات النفطية.

وتحاول المؤسسة في الوقت نفسه تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية للقطاع، إذ أعلنت في يونيو هدف الوصول إلى 5ر1 مليون برميل يومياً من النفط الخام قبل نهاية 2026.

ويأتي اضطراب خط الشرارة في سياق سلسلة من الاضطرابات التي شهدها قطاع النفط الليبي خلال سبتمبر، بينها إغلاقات طالت خطوطاً وحقولاً أخرى.

وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من أن استمرار إغلاقات المنشآت النفطية قد يضر بالإيرادات العامة للدولة وبإمدادات الوقود المحلية.

وتشير أرقام المؤسسة إلى أن متوسط فاقد الإنتاج اليومي خلال الأيام الخمسة محل البيانات بلغ نحو 5ر188 ألف برميل، فيما بلغ إجمالي الفاقد المعلن 376ر942 برميلاً، مقابل خسائر مالية قدرتها المؤسسة بنحو 95 مليون دولار.