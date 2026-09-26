تايلور سويفت تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا بأغنيتها «بيشنت زيرو»

حققت المغنية الأمريكية تايلور سويفت رقمًا قياسيًا جديدًا على منصة البث الموسيقي العالمية "سبوتيفاي" بفضل أغنيتها المنفردة الجديدة.

وأعلنت "سبوتيفاي" أن أغنية "بيشنت زيرو" أصبحت في 25 سبتمبر الجاري هي الأغنية الأكثر استماعًا لفنانة في يوم واحد في عام 2026 حتى الآن، كما أصبحت سويفت أكثر فنانة جرى الاستماع إليها في يوم واحد هذا العام.

وتتناول سويفت، 36 عاما، في أغنيتها الجديدة "بيشنت زيرو" موضوع العلاقة العاطفية السامة.

ومن منظور شريكة سابقة تعافت من آثار العلاقة، توجه سويفت في الأغنية حديثها إلى المرأة الجديدة في حياة حبيب سابق. وسرعان ما أثارت الأغنية تكهنات بين المعجبين بشأن الشخصية التي قد تكون سويفت تقصدها، إذ ليست هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها تجاربها الشخصية في إحدى أغنياتها.

وتعتزم سويفت عرض الفيديو الموسيقي للأغنية غدا الأحد خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في" للموسيقى المصورة، وكانت قد نشرت مقطعًا تشويقيًا أول للفيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو نجما هوليوود داكوتا جونسون وكولين فاريل.

وطرحت سويفت أمس الجمعة 3 أغنيات إضافية، من بينها أغنية بعنوان "كليفلاند" تتناول زفافها من لاعب كرة القدم الأمريكية المحترف ترافيس كيلسي/36 عاما. ونُشرت الأغنيات الأربع، بما فيها الأغنية المنفردة "بيشنت زيرو"، ضمن إصدار موسع بعنوان "ذا لايف أوف ايه شوجيرل: ذا إنكور".

ومن الناحية الموسيقية، تتسم الأغنيات الجديدة بنفس الطابع الذي ميز ألبومها الأصلي "ذا لايف أوف ايه شوجيرل"، من إنتاج ماكس مارتن وشيلباك، والذي صدر قبل نحو عام، في أكتوبر 2025. وفي الوقت نفسه، تحمل الأغنيات الجديدة أيضًا النبرة الشجية المميزة لسويفت.

وذكرت سويفت عبر حسابها على منصة إنستجرام أن الأغنيات الجديدة المضافة إلى إصدار " ذا لايف أوف ايه شوجيرل: ذا إنكور" كُتبت خلال لقاء جمعها بالمنتجين مارتن وشيلباك في السويد.

وكتبت سويفت: "قبل نحو عام، حققتم إنجازًا لا يُصدق حقًا. وكان لذلك وقع هائل عليّ... لقد ساعدتموني في جعل /ذا لايف أوف ايه شوجيرل/ يسجل أنجح أسبوع افتتاحي لأي ألبوم على الإطلاق".

وأضافت أنها سافرت إلى السويد للاحتفال بهذا النجاح مع ماكس مارتن وشيلباك، وتابعت: "لكن كان هناك استوديو، وفعلنا ما نفعله دائمًا عندما نشعر بأي شيء: كتبنا المزيد من الأغنيات".