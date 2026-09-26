الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي اتخاذ إجراءات عسكرية ردا على القيود الجوية الأخيرة

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نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء السبت، الادعاء بأن إيران ستتخذ إجراءات عسكرية مماثلة ردًا على القيود الجوية الأخيرة.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضافت في بيان، أن «المفاوضات مع الدول المعنية تجري بجدية»، مؤكدة أن «العمل والمتابعة الحثيثة جاريان لرفع بعض القيود الجوية غير القانونية المفروضة».

وبدأت الأزمة مع إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر الحالي، استهدفت 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، وشملت، بحسب واشنطن، جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة المتبقية.

كما علقت الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران، وحذرت الشركات الأجنبية من مخاطر تقديم خدمات لشركات خاضعة للعقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع للخزانة الأمريكية) ترخيصا مؤقتا لتصفية بعض المعاملات التي كانت مسموحة سابقا، قبل انتهاء صلاحيته في 23 سبتمبر.