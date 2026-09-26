3 إصابات برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين وسط غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، اليوم السبت، جراء إطلاق طائرة مسيّرة للاحتلال من نوع «كواد كابتر» النار عليهم في شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أفادت مصادر طبية، بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ352 تواليا عبر إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي تجاه عدة مناطق من القطاع.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد الشاب قصي معمر حلس، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أسابيع في مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الإقليمي في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، وكذلك جنوبي مواصي خانيونس، فيما تجدد إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في المنطقتين.

كما استهدفت آليات الاحتلال بنيرانها محيط مدينة حمد شمالي خانيونس، وسط إطلاق نار مكثف.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه منطقتي السلاطين والعطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، ارتفع عدد الشهداء إلى 1409 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 4916 إصابة، إضافة إلى 834 حالة انتشال.