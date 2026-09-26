الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا شديدة بمزارع الأسماك والأرز في مقاطعة تشيبا اليابانية

تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوجوان، وهو الإعصار الـ 25 هذا العام، في انهيار أجزاء من الحواجز المائية عند بحيرة إنبانما، وهي بحيرة كبرى في مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو، مما ألحق أضرارا شديدة بمزارع الأسماك ومستودعات المنتجات الزراعية، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وفي مزرعة تاني للأسماك، التي تربي أسماك الزينة "نيشيكيجوي" والسمك الذهبي في مدينة ناريتا بالقرب من بحيرة إنبانما، جرفت المياه معظم أسماكها البالغ عددها 100 ألف سمكة.

وقال كينجي تاني /58 عاما/ الذي يدير المزرعة، إنه عندما عاد من رحلة عمل خارج البلاد صباح الثلاثاء، كانت المنشأة بأكملها قد غمرتها المياه بارتفاع نحو 5ر1 متر. ولم يكن بإمكانه الوصول إلى المزرعة إلا عن طريق القارب.

وقال تاني إن إجمالي حجم الأضرار، بما في ذلك غمر المنشآت والمعدات بالمياه، يقدر بـ "نحو مليار ين" وانحسرت المياه أخيرا، وبدأ الموظفون في تنظيف المنشآت التي غطتها الأوحال. وأضاف: "بصراحة، لا يمكننا أن نرى ما يخبئه المستقبل بعد، لأننا بدأنا للتو (أعمال التطهير)".