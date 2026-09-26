الجمارك الألمانية تفتش صالونات الحلاقة ومحال التجميل لمكافحة العمل غير القانوني

نفذت سلطات الجمارك الألمانية اليوم السبت حملة تفتيش على صالونات الحلاقة ومحال التجميل، وذلك في إطار مكافحة العمل غير القانوني والأجور المتدنية.

وقال ينس آلاند، المتحدث باسم المكتب الرئيسي للجمارك في كولونيا غربي ألمانيا، الذي شارك أيضًا في الحملة، إن أكثر من 2200 موظف وموظفة جمارك شاركوا في حملة التفتيش التي شملت قطاع التجميل وتصفيف الشعر على مستوى ألمانيا.

وأوضح آلاند أن صالونات الحلاقة كانت محور عمليات التفتيش في كولونيا والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تتكرر مخالفاتها المتعلقة بالعمل غير القانوني. وأضاف أن العاملين في بعض الحالات لا يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية على الإطلاق أو يكون التأمين عليهم غير كافٍ، كما يجري دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور. وقال آلاند: "سبق أن واجهنا أيضًا حالات تتعلق بالتوظيف غير القانوني والعمل الحر الوهمي". ولم تتوافر بعد نتائج حملة التفتيش التي نُفذت اليوم.