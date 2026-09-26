الصين والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء قناة اتصال لحوادث الذكاء الاصطناعي

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تعتزم الصين والولايات المتحدة إنشاء قناة اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتوصل الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هذا الاتفاق خلال اجتماعهما في واشنطن، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض اليوم السبت.

كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بالاتفاق.

وتعتزم الدولتان إجراء حوار منتظم لمناقشة المخاطر والفوائد المرتبطة بهذه التكنولوجيا. ومن المقرر أن تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات بحلول نوفمبر.

وأشار بيان البيت الأبيض أيضاً إلى أن الجانبين اتفقا على استخدام مصطلح "الذكاء الفائق"، الذي صاغه دونالد ترامب، بدلا من المصطلح المعتاد "الذكاء الاصطناعي".

وبرر الرئيس الأمريكي اقتراحه قائلا إن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" يجعل التكنولوجيا تبدو "زائفة".

ولم يتضح بعد على وجه الدقة كيف ستُشكل قناة الحوار بين الولايات المتحدة والصين أو الجهات الحكومية التي ستشارك فيها.

وتُعد الولايات المتحدة والصين القوتين الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخوضان منافسة حادة على الريادة التكنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف في البلدين بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي متزايد القوة.

وكان شي في الولايات المتحدة في زيارة رسمية من الأربعاء إلى الجمعة.