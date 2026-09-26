قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار البيض ارتفعت بنسبة 90%، مشيرا إلى أن منتجي البيض تعرضوا لـ "خسائر عنيفة" في الفترة الماضية.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار"، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح حاليًا بين 100 إلى 110 جنيهات بينما تقترب التكلفة الإنتاجية من 115 إلى 120 جنيها، مؤكدا أن المنتجين "ما زالوا في مرحلة الخسائر لكن الوضع أصبح أفضل مقارنة بالأشهر الماضية".

وأوضح أن تحرك الأسعار يأتي في إطار "عملية تصحيح"، مشيرا إلى اقتصار بيع كرتونة البيض بـ 150 جنيهًا على بعض المناطق السكنية الراقية، في حين يتراوح متوسط السعر المعتاد في الأسواق بين 125 إلى 130 جنيها.

ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة يسجل 68 جنيها، منوها أن حلقات التوزيع وتجار التجزئة يضيفون نحو 10 جنيهات كهامش تداول، ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 78 جنيها.

ونوه بأن التكلفة تقدر بـ 70 إلى 72 جنيهًا، معقبا: "كيلو الدواجن بـ 68 جنيها.. مفيش حاجة في الدنيا بـ 68 جنيها".

وأعرب عن أمله في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، قائلا: "أرخص حاجة في مصر هي الدواجن، وطبق البيض الذي يقال غالي، الطبق وزنه 2 كيلو بروتين أعلى بروتين في العالم".