قالت وزارة النقل إن محطة صن كابيتال بالمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي تمثل مجمعًا متكاملًا للنقل على مساحة 80 ألف متر مربع، ومن المحطات الرئيسية في المشروع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، وخدمتها للمترددين على طريق الفيوم الصحراوي، لتصل إليها خدمة الأتوبيس الترددي في ختام هذه المرحلة.

وأضافت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أن المحطة تضم مبنى لخدمة ركاب السوبرجيت وشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لخدمة محافظات الصعيد، بالإضافة إلى موقف داخلي للميكروباصات لخدمة مستخدمي الأتوبيس الترددي من المناطق السكنية المجاورة، ومواقف للسيارات الملاكي.

كما تضم محطة شحن وصيانة للأتوبيسات الترددية مزودة بـ21 شاحنًا، ومناطق خدمية وتجارية، إلى جانب المباني الإدارية والورشة.

وأعلنت وزارة النقل بدء التشغيل الفعلي بالركاب للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال، لتمتد منظومة الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال.

وأضافت أن المرحلة الثانية تمتد من محطة المشير طنطاوي إلى محطة صن كابيتال، وتضم 16 محطة، من بينها محطتا المشير طنطاوي والجولف اللتان سبق دخولهما الخدمة، وتخدمان مرتادي القاهرة الجديدة، مع توفير اتصال مباشر بمونوريل شرق النيل، إلى جانب التكامل مع محور المشير طنطاوي.

وتضم المرحلة الجديدة محطات: (طريق العين السخنة - المعادي - المقطم - الجزائر - الإمامين - الزهراء - البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - صن كابيتال)، على أن يتوالى دخول محطات زهراء المعادي والأوتوستراد والمنصورية تباعًا خلال الفترة المقبلة.