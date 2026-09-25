دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الجمعة، الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة في مواجهة تقدم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وقال في كلمة له بثها التلفزيون: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم، إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم، ومؤسساتهم الوطنية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن العليمي عن مبادرة مستقبلية للعفو عن من يقاتلون في صفوف الحوثيين أو من يعملون لصالحهم.

وقال: «كل من يبادر، من تاريخ هذا اليوم عشية السادس والعشرين من سبتمبر، إلى ترك المليشيات الحوثية الإرهابية، والتوقف عن القتال في صفوفها، أو العمل لصالحها، سيكون مشمولًا بعفو شامل يصدر لاحقًا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية».

وبعد نحو أربع سنوات من الهدوء النسبي، بدأ وقف إطلاق النار الهش الساري في اليمن منذ عام 2022 في الانهيار يوم 5 يوليو الماضي، بعد هجوم للحوثيين على مواقع حكومية في حيس، جنوب الحديدة.