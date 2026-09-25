الأمم المتحدة تدرج 214 شركة تعمل في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية

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أفادت مراجعة محدثة للأمم المتحدة نُشرت، اليوم الجمعة، بأن 214 شركة على الأقل تساهم في بناء مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ويقع مقر الغالبية العظمى من هذه الشركات في إسرائيل، تليها 8 شركات مقرها الولايات المتحدة، من بينها "إير بي إن بي".

وتشمل القائمة أيضاً شركة الأسمنت الألمانية "هايدلبرج ماتيريالز"، وقد نشرها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيابةً عن مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2020.

وتشمل القائمة أيضاً شركات سفر أمريكية مثل "إكسبيديا "و"إير بي إن بي"، إضافة إلى شركتين من كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة.

كما تضم القائمة شركات مقرها جنوب أفريقيا ولوكسمبورج وهولندا والمكسيك وإسبانيا.