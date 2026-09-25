المطرب الأمريكي ماكليمور يطلق جولة فلسطين حرة ويوجه عائداتها لدعم الفلسطينيين

أعلن مطرب الراب الأمريكي ماكليمور تنظيم جولة غنائية عالمية تحمل اسم "فلسطين حرة Free Palestine" بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، بهدف دعم الفلسطينيين وتوجيه عائد حفلاتها لصالحهم.

وتتضمن الجولة عدة حفلات تجمع ماكليمور مع فنانين وأصدقاء استخدموا منصاتهم للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

ولا تقتصر الفكرة على كونها جولة غنائية عادية، إذ يؤكد منظمو الحفلات أن العروض ستضع فلسطين والفلسطينيين في صدارة المشهد، مع تخصيص جميع عائدات الحفلات لمنظمات تقدم مساعدات إنسانية وطبية ودعمًا للفلسطينيين.

ومن أبرز المنظمات التي ستوجه إليها عائدات الجولة منظمة "شفاء فلسطين" و"مطبخ شوربة غزة" و"منظمة العون الطبي للفلسطينيين" و"الأونروا" و"الصوت اليهودي من أجل السلام" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"منظمة تعاون" و"تحالف الشرق الأوسط للأطفال" و"صندوق إغاثة أطفال فلسطين" و"معهد التفاهم للشرق الأوسط".

وأعلنت الجهات المنظمة اختيار 3 مدن أوروبية لانطلاق الجولة، في مقدمتها مدينة دبلن يوم 26 أكتوبر المقبل، ثم باريس يوم 29 أكتوبر، ولندن يوم 30 أكتوبر.

كما أوضح المنظمون أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مدن وتواريخ إضافية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الموقف المعلن من مطرب الراب الأمريكي ماكليمور ردًا على قرار استبعاده رسميًا من جولة Loop tour للمطرب إد شيران، بعد قيامه مطلع سبتمبر بالغناء والهتاف لفلسطين خلال تقديم فقرته الافتتاحية في حفل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة، وهو ما أثار موجة هجوم واسعة عليه، خاصة من جهات داعمة لإسرائيل، قبل أن تقرر الجهة المنظمة استبعاده رسميًا من باقي حفلات الجولة البالغ عددها 8 حفلات.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ انسحب جميع مطربي الفقرات الافتتاحية من الجولة اعتراضًا على قرار استبعاد ماكليمور، الذي لم يلتزم الصمت، بل أصدر بيانًا شجب فيه القرار، مؤكدًا استمراره في دعم فلسطين وشعبها، وقال نصًا: "لا حياد بين الظالم والمظلوم"، قبل أن يعلن لاحقًا تبرعه بمبلغ مليون دولار دعمًا للفلسطينيين، ليكشف الآن عن تنظيم جولة غنائية لصالح فلسطين وتوجيه كامل عائداتها لهم.