توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء، إلى جانب احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (قد تكون متوسطة إلى عزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم سيدي براني ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الجديدة 32 19

6 أكتوبر 32 20

بنهــــا 31 20

دمنهور 29 20

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

بلطيم 28 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 29 20

دمياط 28 23

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 30 18

كاترين 27 16

الطور 32 24

طابا 30 21

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 35 26

الإسكندرية 28 21

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 27 21

السلوم 25 20

سيوة 33 21

رأس غارب 34 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

الشلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 35 26

أبرق 36 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 33 27

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 26

الوادي الجديد 38 25

أبوسمبل 40 26