الجزائر تكتسح زامبيا بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

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حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره الزامبي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وتقام نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات، باستثناء المجموعات التي تضم منتخبات الدول المضيفة، حيث يتأهل المتصدر فقط.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بقوة، ونجح جوان حجام في افتتاح التسجيل مبكرًا للغاية خلال الدقيقة الثانية، ليحافظ محاربو الصحراء على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح منتخب زامبيا في إدراك التعادل بالدقيقة 57 عن طريق فاشون ساكالا، قبل أن يستعيد المنتخب الجزائري تقدمه بواسطة إبراهيم مازا في الدقيقة 67.

وحسم أنيس حاج موسى المباراة لصالح الجزائر، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 74، ليضمن منتخب بلاده أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات.

وشهدت المباراة بقاء منصف بقرار، لاعب الأهلي، على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، دون المشاركة.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع توجو، بينما بقي رصيد زامبيا وبوروندي خاليًا من النقاط.