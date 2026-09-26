مدبولي أمام الأمم المتحدة: أزمة السودان تحمل مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تعدد مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة يفرض التوقف أمام أزمة السودان، التي تتجاوز في آثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين، وتحمل مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن في مواجهة تلك التهديدات والمخاطر، يجد السودان في مصر سندًا قويًا لشعبه، ولحقه في الوحدة، وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته، وفي عدالة تنتصر لكرامته.

وشدد على أن عدالة القواعد الدولية لا تكتمل إذا ظلت المؤسسات التي تصوغ القرارات بعيدة عن التمثيل العادل لواقع العالم الذي تديره.

ولفت إلى مُضى أكثر من ثمانية عقود على إنشاء الأمم المتحدة، بينما لا تزال بنية مؤسسات النظام الدولي، وعلى رأسها مجلس الأمن، تعكس "توازنات تاريخية تجاوزها الواقع"، مؤكدا أنه "لا يمكن لمؤسسات أُنشئت لعالم مختلف أن تحتفظ بكامل شرعيتها وفاعليتها إذا لم تعكس العالم الذي يفترض أن تخدمه اليوم"، وتعبر عن هموم ومصالح غالبية سكانه.

وأكد تمسك مصر الثابت بإجراء إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، بما يعالج بصورة خاصة "الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا".

ونوه أن الاختلال في توزيع الصوت السياسي يجد نظيرًا له في موازين الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى إن الدول النامية مطالبة بتسريع التنمية، وتوفير الوظائف، وتمويل التحول الأخضر، والتكيف مع الأزمات، بينما تواجه في الوقت نفسه أعباء ديون متزايدة، وكلفة تمويل أعلى، وحيزا ماليا أضيق.