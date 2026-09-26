رئيس الوزراء: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة.

وأضاف خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نهر النيل ليس مورد اقتصادي بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنمتيه عبر التاريخ.

وأوضح أن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل وليس للصراع، مؤكدا أن الأمن المائي والتنمية ليسا هدفين متعارضين بل متكاملين حال توفرت الإرادة السياسية وحسنت النوايا وتم احترام القانون الدولي.

وشدد على أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية بل تدافع عن مبدأ واضح وعادل، وهو ألا تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين.

ونوه بأن الموارد المشتركة لا تدار بإجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع لكن من خلال التعاون وحسن الجوار والتوصل إلى اتفاقيات ملزمة وفقًا للقانون الدولي تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.

وأوضح أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.