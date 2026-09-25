منصة آي صاغة: رفع الفائدة الأمريكية لم يؤثر على سعر الذهب كما كان متوقعًا

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع سعر الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية في السوق العالمي، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ضغط على المعدن الأصفر.

وأوضح إمبابي خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن التراجع في أسعار الذهب كان متوقعًا، مؤكدا أن رفع الفائدة الأمريكية لم يؤثر كثيرًا على السوق كما كان متوقعًا.

ولفت إمبابي إلى أن الذهب يشهد تذبذبا عالميا ليتداول عند مستوى 4300 دولار للأونصة، مع نطاق سعري بين 4200 - 4400 دولار.

وأوضح أن التراجع الذي أعقب قرار الفيدرالي الأمريكي لم يمتد إلا أكثر من 48 ساعة ليعاود الذهب مستوياته مرة آخرى".

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 135 جنيها خلال الأسبوع ليسجل عيار 21 نحو 6240 جنيها للجرام، مقارنة بـ 6375 جنيها بداية الأسبوع، أما سعر عيار 24 فسجل نحو 7131 جنيها للجرام، مقارنة بـ 7285 بداية الأسبوع، فيما سجل عيار 18 نحو 5348 جنيها للجرام في ختام تعاملات الجمعة مقارنة بـ 5464 جنيها للجرام بداية الأسبوع.