الزمالك: المفاوضات مع الزناتي تسير في الاتجاه الصحيح

قال مصدر بنادي الزمالك إن المفاوضات الجارية مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي على قناعة تامة بأن الزناتي قادر على تحقيق النجاح المأمول منه، في ظل سعي الإدارة وإصرارها على مواصلة تجربة تواجد مدير رياضي لتولي أمور قطاع كرة القدم بشكل عام.

وشدد المصدر على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وجود شروط مالية محددة من قبل حسام الزناتي، مؤكدًا أن هناك تجاوبًا بين الطرفين، وأن الأمور المادية لن تكون عائقًا أمام الوصول إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين، خاصة أن الهدف واحد، وهو إنجاح هذه التجربة ومواصلة النهج الذي بدأ قبل بداية الموسم الماضي.